3,5 мільярда інвестицій: під Києвом з'явиться новий індустріальний парк
Уряд ухвалив рішення про включення нового індустріального парку “Сталева Київщина” до Державного реєстру індустріальних (промислових) парків. Ключовий акцент проєкту — розвиток металообробного кластеру із залученням близько 3,5 млрд грн інвестицій.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Мінекономіки.
Об'єкт розташований у Білоцерківській громаді Київської області та займає площу майже 12 гектарів.
Реалізація цього масштабного проєкту розрахована на 49 років і має на меті створення орієнтовно 400 нових робочих місць у секторі переробної промисловості, що стане вагомим внеском у соціально-економічний розвиток регіону.
Ініціатор створення ТОВ "ГРАНДСТІЛ" планує залучити фінансування з різних джерел — власні кошти ініціатора, державне стимулювання, а також інвестицій майбутніх учасників та інших суб’єктів.
Ключові напрямки діяльності
На території нового парку розвиватимуться підприємства за наступними пріоритетними напрямками:
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- Механічне оброблення металевих виробів;
- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- Виготовлення будівельних металевих конструкцій і виробів;
- Виготовлення інших готових металевих виробів.
Розвиток мережі індустріальних парків
Наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується понад 114 об’єктів. Їх кількість зростає, що свідчить про зацікавленість бізнесу й громад у створенні сучасних виробничих майданчиків. Індустріальні парки є складовою інвестиційної компоненти політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".
Нагадаємо, на території Київської області вже зареєстровано 15 індустріальних парків. П’ять із них мають статус активних, тобто залучили бізнес на свою територію. Загалом в індустріальних парках регіону працюють 23 підприємства, що спеціалізуються на виробництві та супутніх видах діяльності.