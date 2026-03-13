3,5 мільярда інвестицій: під Києвом з'явиться новий індустріальний парк

Уряд ухвалив рішення про включення нового індустріального парку “Сталева Київщина” до Державного реєстру індустріальних (промислових) парків. Ключовий акцент проєкту — розвиток металообробного кластеру із залученням близько 3,5 млрд грн інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Мінекономіки.

Об'єкт розташований у Білоцерківській громаді Київської області та займає площу майже 12 гектарів.

Реалізація цього масштабного проєкту розрахована на 49 років і має на меті створення орієнтовно 400 нових робочих місць у секторі переробної промисловості, що стане вагомим внеском у соціально-економічний розвиток регіону.

Ініціатор створення ТОВ "ГРАНДСТІЛ" планує залучити фінансування з різних джерел — власні кошти ініціатора, державне стимулювання, а також інвестицій майбутніх учасників та інших суб’єктів.

Ключові напрямки діяльності

На території нового парку розвиватимуться підприємства за наступними пріоритетними напрямками:

Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

Механічне оброблення металевих виробів;

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

Виготовлення будівельних металевих конструкцій і виробів;

Виготовлення інших готових металевих виробів.

Розвиток мережі індустріальних парків

Наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується понад 114 об’єктів. Їх кількість зростає, що свідчить про зацікавленість бізнесу й громад у створенні сучасних виробничих майданчиків. Індустріальні парки є складовою інвестиційної компоненти політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, на території Київської області вже зареєстровано 15 індустріальних парків. П’ять із них мають статус активних, тобто залучили бізнес на свою територію. Загалом в індустріальних парках регіону працюють 23 підприємства, що спеціалізуються на виробництві та супутніх видах діяльності.