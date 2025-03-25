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400 новых маршрутов и 5 млн пассажиров в год: Wizz Air готовится к запуску в Украине
Европейский лоукостер Wizz Air разработал план открытия 400 маршрутов в первые шесть месяцев после открытия украинского воздушного пространства, что позволит перевозить 5 млн пассажиров в год.
Об этом сообщил гендиректор Wizz Air Йозеф Варади, передает Интерфакс-Украина.
О планах Wizz Air
Wizz Air планирует возобновить полеты в Украину, как только страна будет готова. Компания намерена не только возобновить авиасообщение с Украиной, но и организовать базовые операции в Украине.
В частности, компания разработала план запуска сети из около 400 маршрутов в течение первых шести месяцев, что позволит перевезти 5 млн пассажиров в год.
Он также рассказал, что представители Wizz Air несколько раз были в Украине и вели переговоры с заинтересованными сторонами, в частности, с украинскими аэропортами.
"Мы очень близки к тому, чтобы заключить коммерческие соглашения с каждым аэропортом. Я думаю, что мы действительно готовы к работе", — отметил Варади.
Открытие украинского неба
Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов". Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.
Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.
Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, позволяющие возобновить полеты в Украине в течение нескольких недель после завершения войны.