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400 нових маршрутів і 5 млн пасажирів в рік: Wizz Air готується до запуску в Україні
Європейський лоукостер Wizz Air розробив план відкриття 400 маршрутів в перші шість місяців після відкриття українського повітряного простору, що дозволить перевозити 5 млн пасажирів в рік.
Про це повідомив гендиректор Wizz Air Йозеф Вараді, інформує Інтерфакс-Україна.
Про плани Wizz Air
Wizz Air планує відновити польоти до України, як тільки країна буде готова. Компанія має намір не лише відновити авіасполучення з Україною, а й організувати базові операції в Україні.
Зокрема компанія розробила план запуску мережі з близько 400 маршрутів протягом перших шести місяців, що дозволить перевезти 5 млн пасажирів на рік.
Він також розповів, що представники Wizz Air кілька разів були в Україні і вели перемовини з зацікавленими сторонами, зокрема, з українськими аеропортами.
"Ми дуже близькі до того, щоб укласти комерційні угоди з кожним з аеропортів. Я думаю, що ми дійсно готові до роботи", - зазначив Вараді.
Відкриття українського неба
Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" . Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.
Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.
Нагадаємо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.