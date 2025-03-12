Відновлення авіасполучення: в Україні встановлять новий радіолокатор з можливістю швидкого розгортання

Державне підприємство “Украерорух” підписало з французькою групою Thales, найбільшим виробником обладнання зв’язку, контракт на встановлення об’єднаного первинно-вторинного радіолокатора з можливістю швидкого розгортання (fast deployable).

По це повідомила пресслужба "Украероруху".

Зазначається, що це забезпечить якісне та ефективне надання аеронавігаційних послуг у межах поетапного відновлення повітряного руху в небі над Україною.

Повідомляється, що проєкт здійснюється у межах укладеної грантової угоди між урядом України та урядом Франції. У ній одним з пріоритетних проєктів визначено встановлення радіолокатора для спостереження за літаками на підході до посадки та на маршруті.

Як розповів директор "Украероруху" Андрій Ярмак, зараз держпідприємство активно готується до поетапного відновлення польотів цивільної авіації в повітряному просторі України

"Наразі для "Украероруху" відновлення інфраструктури спостереження та радіолокаційного покриття є одним з пріоритетних напрямків діяльності, адже значна частина української інфраструктури аеронавігаційного обслуговування зазнала руйнувань під час війни", – наголосив Ярмак.

У підприємстві додали, що встановлення нового радіолокатора суттєво покращить покриття у певній частині повітряного простору України засобами спостереження.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" . Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Нагадаємо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни. Авіакомпанія Wizz Air також готова відновити авіасполучення з Україною.

Аеропорт "Бориспіль" протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні готовий відновити польоти пасажирських літаків.