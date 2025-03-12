Восстановление авиасообщения: в Украине установят новый радиолокатор с возможностью быстрого развертывания

Государственное предприятие " Украэрорух " подписало с французской группой Thales, крупнейшим производителем оборудования связи, контракт на установку объединенного первично-вторичного радиолокатора с возможностью быстрого развертывания (fast deployable).

По этому сообщила прессслужба "Украэроруха".

Это обеспечит качественное и эффективное предоставление аэронавигационных услуг в рамках поэтапного возобновления воздушного движения в небе над Украиной.

Сообщается, что проект осуществляется в рамках заключённого грантового соглашения между правительством Украины и правительством Франции. В ней одним из приоритетных проектов определена установка радиолокатора для наблюдения за самолетами на подходе к посадке и маршруте.

Как рассказал директор "Украэроруха" Андрей Ярмак, сейчас госпредприятие активно готовится к поэтапному возобновлению полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины.

"В настоящее время для "Украэроруха" восстановление инфраструктуры наблюдения и радиолокационного покрытия является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь значительная часть украинской инфраструктуры аэронавигационного обслуживания потерпела разрушения во время войны", — подчеркнул Ярмак.

В предприятии добавили, что установка нового радиолокатора существенно улучшит покрытие в определенной части воздушного пространства Украины средствами наблюдения.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов". Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.

Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, позволяющие возобновить полеты в Украине в течение нескольких недель после завершения войны. Авиакомпания Wizz Air также готова возобновить авиасообщение из Украины.

Аэропорт "Борисполь" в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине готов восстановить полеты пассажирских самолетов.