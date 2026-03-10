Акцент на международных и национальных трассах: как проходит ремонт дорог в Украине

На трассах М-06 Киев-Чоп, М-05 Киев-Одесса и М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев ликвидировано более 26 тыс. м² ямочности. Работы выполняли 1040 дорожников на 18 международных и национальных трассах по всей Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Текущие ремонты дорог в Украине

"Продолжаем выполнять текущие ремонты автодорог во всех областях Украины. В течение последних суток, 9 марта, ликвидирована ямочность на площади 53 тыс. м² с использованием различных типов ремонтных материалов, согласно погодным условиям", - говорится в сообщении.

Всего над восстановлением дорожного покрытия работало 1040 дорожников. Работы проводились на 18 международных дорогах и отдельных участках национальных трасс.

Больше всего работ по ликвидации повреждений выполнено на автодорогах:

М-06 Киев-Чоп – 12,6 тыс. м2.

М-05 Киев-Одесса – 9,6 тыс. м².

М-21 Выступовичи – Житомир-Могилев – 4,6 тыс. м²

Сегодня, 10 марта, работы по ликвидации повреждений дорожного покрытия продолжатся на ключевых дорогах государственного значения во всех областях. К работам привлекут около 1300 специалистов, ожидается, что будут устранены более 50 тыс. м² ямочности.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.