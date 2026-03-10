Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,25

44,00

EUR

51,50

51,20

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Акцент на международных и национальных трассах: как проходит ремонт дорог в Украине

ремонт дорог
Дорожники устранили повреждение покрытия на трех основных трассах / Агентство восстановления

На трассах М-06 Киев-Чоп, М-05 Киев-Одесса и М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев ликвидировано более 26 тыс. м² ямочности. Работы выполняли 1040 дорожников на 18 международных и национальных трассах по всей Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Текущие ремонты дорог в Украине

"Продолжаем выполнять текущие ремонты автодорог во всех областях Украины. В течение последних суток, 9 марта, ликвидирована ямочность на площади 53 тыс. м² с использованием различных типов ремонтных материалов, согласно погодным условиям", - говорится в сообщении.

Всего над восстановлением дорожного покрытия работало 1040 дорожников. Работы проводились на 18 международных дорогах и отдельных участках национальных трасс.

Больше всего работ по ликвидации повреждений выполнено на автодорогах:

  • М-06 Киев-Чоп – 12,6 тыс. м2.
  • М-05 Киев-Одесса – 9,6 тыс. м².
  • М-21 Выступовичи – Житомир-Могилев – 4,6 тыс. м²

Сегодня, 10 марта, работы по ликвидации повреждений дорожного покрытия продолжатся на ключевых дорогах государственного значения во всех областях. К работам привлекут около 1300 специалистов, ожидается, что будут устранены более 50 тыс. м² ямочности.

Фото 2 — Акцент на международных и национальных трассах: как проходит ремонт дорог в Украине
Фото 3 — Акцент на международных и национальных трассах: как проходит ремонт дорог в Украине
Фото 4 — Акцент на международных и национальных трассах: как проходит ремонт дорог в Украине

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.

Автор:
Ольга Опенько