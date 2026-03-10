Акцент на міжнародних та національних трасах: як проходить ремонт доріг в Україні

На трасах М-06 Київ–Чоп, М-05 Київ–Одеса та М-21 Виступовичі–Житомир–Могилів ліквідовано понад 26 тис. м² ямковості. Роботи виконували 1040 дорожників на 18 міжнародних та національних трасах по всій Україні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Поточні ремонти доріг в Україні

"Продовжуємо виконувати поточні ремонти автошляхів у всіх областях України. Протягом останньої доби, 9 березня, ліквідовано ямковість на площі 53 тис. м² з використанням різних типів ремонтних матеріалів, відповідно до погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Загалом над відновленням дорожнього покриття працювали 1040 дорожників. Роботи проводилися на 18 міжнародних автошляхах та окремих ділянках національних трас.

Найбільше робіт з ліквідації пошкоджень виконано на автодорогах:

М-06 Київ-Чоп – 12,6 тис. м².

М-05 Київ-Одеса — 9,6 тис. м².

М-21 Виступовичі – Житомир-Могилів — 4,6 тис. м²

Сьогодні, 10 березня, роботи з ліквідації пошкоджень дорожнього покриття продовжаться на ключових дорогах державного значення у всіх областях. До робіт залучать близько 1300 фахівців, очікується, що буде усунуто понад 50 тис. м² ямковості.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.