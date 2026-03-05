Запланована подія 2

Ремонт доріг на 52 млрд грн: Зеленський уточнив терміни і джерела фінансування

ремонт доріг
Зеленський про ремонт доріг: 52 млрд грн і два етапи до червня та жовтня / Агентство відновлення

На ремонт доріг Україні потрібно 52 млрд грн, і роботи будуть проведені в два етапи — до червня та до жовтня. 

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Ремонт доріг в Україні

Зеленський підкреслив, що питання ремонту доріг є дуже важливим, і зараз уряд має чітке розуміння фінансування цих робіт.

Президент зазначив, що сума, необхідна для ремонту, є значною, але важливим є те, що всі джерела фінансування вже визначені. Він висловив сподівання на плідну співпрацю уряду та парламенту, щоб фінансування доріг стало доступним.

За словами президента, ремонт стосуватиметься в основному центральних і міжнародних доріг, і планується завершити роботи до кінця жовтня.

Нагадаємо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги. Ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Ольга Опенько