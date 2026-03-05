Ремонт дорог на 52 млрд грн: Зеленский уточнил сроки и источники финансирования

На ремонт дорог Украине нужно 52 млрд грн, и работы будут проведены в два этапа — до июня и октября.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

Ремонт дорог в Украине

Зеленский подчеркнул, что вопрос ремонта дорог очень важен, и сейчас правительство имеет четкое понимание финансирования этих работ.

Президент отметил, что сумма, необходимая для ремонта, значительна, но важно то, что все источники финансирования уже определены. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество правительства и парламента, чтобы финансирование дорог стало доступным.

По словам президента, ремонт будет касаться в основном центральных и международных дорог и планируется завершить работы до конца октября.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.