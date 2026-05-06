AMD прогнозирует рекордную выручку на фоне бума искусственного интеллекта

Компания Advanced Micro Devices представила прогноз выручки на второй квартал 2026 года, существенно превысивший ожидания аналитиков. Главным драйвером роста стал высокий спрос на чипы для центров обработки данных, поскольку облачные гиганты активно наращивают инфраструктуру искусственного интеллекта.

На фоне отчета акции компании на продолженных торгах подскочили на 12%. В целом, с начала года капитализация AMD выросла уже на 65%, что подтверждает статус компании как главного конкурента Nvidia в сегменте ИИ-вычислений.

Рост рынка и конкуренция

По словам гендиректора AMD Лизы Су, рынок серверных процессоров (CPU) будет расти более чем на 35% ежегодно и к 2030 году достигнет отметки в 120 млрд долларов.

Ключевые показатели и достижения:

Сегмент дата-центров: выручка в первом квартале подскочила на 57%, достигнув 5,8 млрд долларов.

Финансовые ожидания: во втором квартале AMD прогнозирует выручку на уровне 11,2 млрд долларов, что значительно выше отметок аналитиков в 10,52 млрд долларов.

Масштабные сделки: ранее компания договорилась о поставках чипов для Meta Platforms на сумму 60 млрд долларов в течение пяти лет. Также действуют партнерские соглашения с OpenAI.

Давление конкурентов: несмотря на успехи, AMD сталкивается с усилением конкуренции со стороны Intel, которая наращивает собственные мощности производства, тогда как AMD зависит от загруженности тайваньских заводов TSMC.

Аналитики отмечают, что успех AMD будет теперь зависеть от того, насколько эффективно компания сможет конвертировать высокий спрос в прибыль в условиях дефицита производственных мощностей.

Напомним, война в Иране вызвала скачок цен на детали для смартфонов и серверов ИИ. Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал дефицит сырья и резкое удорожание печатных плат. Это создает дополнительные вызовы для производителей электроники, вынужденных адаптировать цепочки поставок к новым экономическим реалиям.