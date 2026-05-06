AMD прогнозує рекордну виручку на тлі буму штучного інтелекту

Компанія Advanced Micro Devices представила прогноз виручки на другий квартал 2026 року, який суттєво перевищив очікування аналітиків. Головним драйвером зростання став високий попит на чипи для центрів обробки даних, оскільки хмарні гіганти активно нарощують інфраструктуру для штучного інтелекту.

На тлі звіту акції компанії на продовжених торгах підскочили на 12%. Загалом з початку року капіталізація AMD зросла вже на 65%, що підтверджує статус компанії як головного конкурента Nvidia у сегменті ШІ-обчислень.

Зростання ринку та конкуренція

За словами гендиректорки AMD Лізи Су, ринок серверних процесорів (CPU) зростатиме на понад 35% щорічно і до 2030 року сягне позначки у 120 млрд доларів.

Ключові показники та досягнення:

Сегмент дата-центрів: виручка у першому кварталі підскочила на 57%, досягнувши 5,8 млрд доларів.

Фінансові очікування: у другому кварталі AMD прогнозує виручку на рівні 11,2 млрд доларів, що значно вище за оцінки аналітиків у 10,52 млрд доларів.

Масштабні угоди: раніше компанія домовилася про постачання чипів для Meta Platforms на суму 60 млрд доларів протягом п'яти років. Також діють партнерські угоди з OpenAI.

Тиск конкурентів: попри успіхи, AMD стикається з посиленням конкуренції з боку Intel, яка нарощує власні потужності виробництва, тоді як AMD залежить від завантаженості заводів тайванської TSMC.

Аналітики зазначають, що успіх AMD тепер залежатиме від того, наскільки ефективно компанія зможе конвертувати високий попит у прибуток в умовах дефіциту виробничих потужностей.

Нагадаємо, війна в Ірані спричинила стрибок цін на деталі для смартфонів і серверів ШІ. Конфлікт на Близькому Сході спровокував дефіцит сировини та різке подорожчання друкованих плат. Це створює додаткові виклики для виробників електроніки, які змушені адаптувати ланцюжки постачань до нових економічних реалій.