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Аптеки и медучреждения получили более 19 млн грн штрафов: результаты проверок
С начала 2025 года Государственная налоговая служба (ГНС) провела почти тысячу проверок аптек и медицинских учреждений. В результате выявлено более 1,7 тысяч нарушений законодательства, а общая сумма наложенных штрафов составила 19,1 миллиона гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ГНС.
Проверки аптек и медучреждений
С начала года Государственная налоговая служба Украины провела 910 проверок в учреждениях, связанных с здравоохранением. Во внимание инспекторов попали аптеки и другие объекты, реализующие лекарства и медицинские изделия.
В ходе проверок было выявлено более 1700 нарушений действующего законодательства. За эти нарушения на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 19,1 миллиона гривен.
Чаще всего фиксировали следующие проблемы:
- использование касс без фискального чека или вообще без регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО);
- нарушение правил ведения учета товарных запасов;
- привлечение к работе работников без официального оформления.
Самые большие штрафы – более 50 тысяч гривен
В рамках проверок аптек и медицинских учреждений Государственная налоговая служба Украины составила протоколы об административных правонарушениях на должностных лиц ряда предприятий. Нарушения касались преимущественно отсутствия регистраторов расчетных операций, несоблюдения правил товарного учета и непредоставления необходимой документации в ходе инспекции.
В частности:
- в Киевской области аптечный склад одного из предприятий работал без использования РРО/ПРРО и не предоставил полный пакет документов при проверке. Предприятию назначен штраф в размере 53,8 тыс. грн;
- в Ивано-Франковской области в аптеке, принадлежащей физлицу-предпринимателю, выявлены нарушения в ведении учета товаров. Размер штрафных санкций – 51,8 тыс. грн;
- в Кировоградской области налоговики установили сразу несколько нарушений в деятельности ООО: отсутствие РРО/ПРРО, проблемы с товарным учетом и недостаток необходимой документации. Сумма штрафа составила 36,3 тыс. гривен.
Государственная налоговая служба призывает все медицинские учреждения и аптечные предприятия соблюдать нормы действующего законодательства и своевременно устранять выявленные недостатки.
Напомним, с начала марта 2025 года Госпродпотребслужба получила 1156 жалоб от граждан по ценам в аптеках. Это привело к 44 проверкам, в ходе которых было выявлено нарушение правил ценообразования.