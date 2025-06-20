Аптеки й медзаклади отримали понад 19 млн грн штрафів: результати перевірок

З початку 2025 року Державна податкова служба (ДПС) провела майже тисячу перевірок аптек та медичних закладів. У результаті виявлено понад 1,7 тисячі порушень законодавства, а загальна сума накладених штрафів сягнула 19,1 мільйона гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Перевірки аптек і медзакладів

Від початку року Державна податкова служба України провела 910 перевірок у закладах, пов’язаних із охороною здоров’я. Під увагу інспекторів потрапили аптеки та інші об’єкти, що реалізують ліки й медичні вироби.

У ході перевірок було виявлено понад 1 700 порушень чинного законодавства. За ці порушення на порушників накладено штрафи на загальну суму 19,1 мільйона гривень.

Найчастіше фіксували такі проблеми:

використання кас без фіскального чека або взагалі без реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО);

порушення правил ведення обліку товарних запасів;

залучення до роботи працівників без офіційного оформлення.

Найбільші штрафи – понад 50 тисяч гривень

У рамках перевірок аптек та медичних установ Державна податкова служба України склала протоколи про адміністративні правопорушення на посадових осіб низки підприємств. Порушення стосувалися переважно відсутності реєстраторів розрахункових операцій, недотримання правил товарного обліку та ненадання необхідної документації під час інспекцій.

Зокрема:

у Київській області аптечний склад одного з підприємств працював без використання РРО/ПРРО та не надав повний пакет документів під час перевірки. Підприємству призначено штраф у розмірі 53,8 тис. грн;

в Івано-Франківській області в аптеці, що належить фізичній особі-підприємцю, виявлено порушення у веденні обліку товарів. Розмір штрафних санкцій — 51,8 тис. грн;

на Кіровоградщині податківці встановили одразу кілька порушень у діяльності ТОВ: відсутність РРО/ПРРО, проблеми з товарним обліком та брак необхідної документації. Сума штрафу склала 36,3 тис. гривень.

Державна податкова служба закликає всі медичні заклади та аптечні підприємства дотримуватися норм чинного законодавства та вчасно усувати виявлені недоліки.

Нагадаємо, з початку березня 2025 року Держпродспоживслужба отримала 1156 скарг від громадян, щодо цін в аптеках. Це призвело до 44 перевірок, ході яких було виявлено порушення правил ціноутворення.