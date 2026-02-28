Аутентичная эстетика Leica: серия Xiaomi 17 в "Алло"

Маркетплейс инновационных товаров "Алло" объявляет о старте продаж новой флагманской серии Xiaomi 17, которую представили сегодня в Испании. Флагманские смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra устанавливают новый стандарт мобильной фотографии, опираясь на более чем столетний опыт Leica в искусстве съемки.

Xiaomi и Leica: будущее мобильной съемки

Xiaomi продолжает сотрудничество с Leica. Серия Xiaomi 17 обеспечивает профессиональную фотографию благодаря оптической конструкции UltraPure и многослойному покрытию линз для чистого света и максимальной детализации. Модель Xiaomi 17 Ultra получила первый в серии 1" сенсор Light Fusion 1050L с поддержкой технологии LOFIC HDR и 200 Мп телефотокамеру Leica с системой оптического зума с фокусными расстояниями 75-100 мм с возможностью расширения до 400 мм (17.2x). Xiaomi 17 оснащен сенсором Light Fusion 950, 60-мм телефотокамерой Leica с подвижными линзами и 50 Мп фронтальной камерой для портретов та макро, а 20x AI Ultra Zoom и 4K-видео 60 кадр/с с Dolby Vision® гарантируют профессиональный результат. Также доступен Xiaomi 17 Ultra Photography Kit с профессиональными контроллерами, улучшенной эргономикой, дополнительным питанием и уникальными режимами.

В 2026 году акцент во флагманской серии смещен с фото на видео: Xiaomi 17 Ultra поддерживает запись 8K-видео (30 кадр/с), 4K с Dolby Vision® с частотой до 120 кадр/с на основную и телефотокамеры, а также видео в формате Log до 4K с частотой 120 кадр/с и системой кодирования цветов ACES.

Стиль, проверенный временем: компактность, утонченность и прочность

Стиль серии Xiaomi 17 – четкие линии и плавные края. Удобная форма с закруглением корпуса по "золотой дуге" с почти безрамочным дисплеем обеспечивает легкое использование смартфона без препятствий. Модель Xiaomi 17 – это флагман, который весит лишь 191 г при толщине 8,06 мм и имеет мощную производительность, ведущие камеры и прочную конструкцию с алюминиевой рамкой и защитным стеклом Xiaomi Shield Glass.

Xiaomi 17 Ultra является самой легкой и самой тонкой из всех моделей Xiaomi Ultra – с весом 218,4 г и толщиной 8,29 мм, имеет структуру Xiaomi Guardian для повышенной прочности и защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Серия Xiaomi 17: максимальная скорость

Серия Xiaomi 17 – это мощная продуктивность и ведущие технологии благодаря мобильной платформе Snapdragon® 8 Elite Gen 5. Мощный ЦП 3 поколения Qualcomm Oryon™, ГП Adreno™ и НП Hexagon™ обеспечивают возможность легко справляться с интенсивной фотосъемкой, видеовызовами с высокой четкостью и продуктивной многозадачностью. Обе модели получили революционные батареи Xiaomi Surge с поддержкой стандарта зарядки PPS: Xiaomi 17 Ultra – на 6000 мА·ч с поддержкой проводной (90 Вт) и беспроводной (50 Вт) гиперзарядки, а Xiaomi 17 — еще большую, на 6330 мА·ч, с поддержкой гиперзарядки на 100 Вт.

Яркие, четкие цвета, плавное изображение и оптимизированный расход энергии обеспечиваются благодаря OLED-дисплею со структурой Xiaomi HyperRGB, пиковой яркостью до 3500 нит, частотой обновления LTPO 1–120 Гц и DC-затемнением.

Серия Xiaomi 17 работает на базе Xiaomi HyperOS 3 и интегрирует расширенные возможности ИИ, в частности AI Creativity Assistant для редактирования контента, а также поддерживает экосистемные функции Xiaomi HyperConnect.

С 28.02 до 16.03.2026 г., покупая смартфоны серии Xiaomi 17 на allo.ua и mi.ua с выгодой до 7 000 грн, покупатели получают гарантию 24 мес. и другие премиальные предложения, о которых подробнее могут рассказать наши консультанты. При покупке новинок серии Xiaomi 17 на mi.ua или в Mi Store клиенты получат в подарок наушники REDMI Buds 8 Pro.

В "Алло" доступны все модели линейки (кроме Xiaomi 17 Ultra (16 ГБ + 1 ТБ) – она есть только на mi.ua или в Mi Store) в разных цветах и с разными конфигурациями памяти.

"Алло" – маркетплейс инновационных товаров от электроники и инструментов до мебели и электромобилей, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

Відкрий "Алло" – закрий питання.