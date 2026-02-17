Бензин, гибриды и электро: как изменились приоритеты водителей в январе 2026 года

Январь 2026 отразился изменением структуры авторынка Украины. После активных продаж электромобилей в конце 2025 г. возросла доля авто с двигателями внутреннего сгорания, тогда как сегмент электро временно сократился. В то же время, гибридные автомобили сохраняют стабильную динамику и постепенно укрепляют свои позиции на рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Институт исследования авторынка".

Изменения на авторынке Украины

В начале 2026 г. структура авторынка Украины существенно отличается в зависимости от сегмента, однако общей чертой остается усиление позиций традиционных типов горючего.

На внутреннем вторичном рынке ситуация остается стабильной. Автомобили, уже находящиеся в Украине, почти не ощутили влияния налоговых изменений на границе, поэтому структура продаж здесь меняется медленно и без резких колебаний.

Наибольшие изменения зафиксированы в сегменте импорта подержанных автомобилей. В январе поставки электромобилей фактически остановились, что привело к резкому росту долей бензиновых и дизельных авто в общей структуре. В то же время речь идет не о кратном увеличении физического объема импорта таких машин, а о статистическом эффекте на фоне почти полного отсутствия электрокаров. В результате рынок за один месяц вернулся в структуру, характерную для двух лет назад.

Сегмент новых легковых автомобилей демонстрирует схожую, но менее резкую динамику. Здесь покупатели все чаще выбирают гибридные модели как компромисс между экономичностью и надежностью двигателей внутреннего сгорания. Гибриды постепенно закрепляются как промежуточный вариант для тех, кто пока не готов полностью перейти на электротягу.

Да, январские изменения являются прямым следствием налоговых решений, а не снижения интереса к электромобилям. Значительная часть покупок, запланированных на 2026 год, была произведена еще в декабре 2025 года – до введения НДС на электроавто.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы доля бензиновых автомобилей в импорте стабилизируется на уровне более 50%, в то время как сегмент гибридов продолжит расти. В то же время, рынок электромобилей находится в режиме ожидания — к формированию нового равновесия между ценами на авто, стоимостью зарядки и налоговой нагрузкой.

Напомним, в течение января украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.