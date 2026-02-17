Бензин, гібриди та електро: як змінилися пріоритети водіїв в січні 2026 року

Січень 2026 року позначився зміною структури авторинку України. Після активних продажів електромобілів наприкінці 2025 року зросла частка авто з двигунами внутрішнього згоряння, тоді як сегмент електро тимчасово скоротився. Водночас гібридні автомобілі зберігають стабільну динаміку та поступово зміцнюють свої позиції на ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інститут дослідження авторинку".

Зміни на авторинку України

На початку 2026 року структура авторинку України суттєво відрізняється залежно від сегмента, однак загальною рисою залишається посилення позицій традиційних типів пального.

На внутрішньому вторинному ринку ситуація залишається стабільною. Автомобілі, які вже перебувають в Україні, майже не відчули впливу податкових змін на кордоні, тому структура продажів тут змінюється повільно та без різких коливань.

Найбільші зміни зафіксовано в сегменті імпорту вживаних авто. У січні постачання електромобілів фактично зупинилося, що призвело до різкого зростання часток бензинових і дизельних авто в загальній структурі. Водночас йдеться не про кратне збільшення фізичного обсягу імпорту таких машин, а про статистичний ефект на тлі майже повної відсутності електрокарів. У результаті ринок за один місяць повернувся до структури, характерної для двох років тому.

Сегмент нових легкових автомобілів демонструє схожу, але менш різку динаміку. Тут покупці дедалі частіше обирають гібридні моделі як компроміс між економічністю та надійністю двигунів внутрішнього згоряння. Гібриди поступово закріплюються як проміжний варіант для тих, хто поки не готовий повністю перейти на електротягу.

Так, січневі зміни є прямим наслідком податкових рішень, а не зниження інтересу до електромобілів. Значна частина покупок, запланованих на 2026 рік, була здійснена ще в грудні 2025 року - до запровадження ПДВ на електроавто.

Експерти прогнозують, що найближчими місяцями частка бензинових автомобілів в імпорті стабілізується на рівні понад 50%, тоді як сегмент гібридів продовжить зростати. Водночас ринок електромобілів перебуває в режимі очікування — до формування нової рівноваги між цінами на авто, вартістю зарядки та податковим навантаженням.

Нагадаємо, впродовж січня українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 71% більше, ніж в аналогічний період минулого року.