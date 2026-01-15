Електрокари та гібриди витісняють ДВЗ: як змінився авторинок України у 2025 році

Структура українського авторинку у 2025 році суттєво змінилася порівняно з 2024-м. Найдинамічніші трансформації відбулися у сегментах нових авто та імпорту вживаних машин, тоді як внутрішній вторинний ринок залишається відносно стабільним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Сегмент нових автомобілів традиційно виступає індикатором майбутніх трендів, і саме тут у 2025 році зафіксовано найбільш помітний зсув уподобань покупців.

Частка бензинових автомобілів скоротилася до 31,6% (–7,8 відсоткового пункту), а дизельних — до 17,5% (–8,0 в.п.). Сукупно традиційні ДВЗ втратили майже 16 відсоткових пунктів ринку лише за один рік.

Натомість електромобілі та гібриди вийшли на домінуючі позиції. Частка електрокарів зросла до 28,6% (+13,7 в.п.), а гібридів — до 22,1%. Разом вони сформували 50,7% ринку нових авто.

Покупець нового автомобіля дедалі частіше оцінює не лише вартість пального, а й повну вартість володіння, що особливо помітно у популярності японських гібридів. Водночас відкритим залишається питання майбутньої ліквідності електромобілів китайських брендів, зокрема BYD, які активно купувалися під час дії податкових стимулів. Реальна цінність таких авто на вторинному ринку стане зрозумілою через 3–5 років.

У сегменті імпорту вживаних автомобілів зміни виявилися ще радикальнішими, значною мірою через фіскальну політику.

Частка дизельних авто знизилася до 19,4% (–6,4 в.п.), бензинових — до 42,3% (–4,4 в.п.). Натомість електромобілі здійснили справжній ривок: їхня частка зросла до 30,3%, додавши за рік 12,3 відсоткового пункту. Фактично кожен третій уживаний легковик, що імпортувався в Україну у 2025 році, був електричним.

Протягом року ринок жив у режимі "встигнути до ПДВ": покупці та дилери масово завозили вживані Tesla, Nissan та інші електромобілі, поки діяли податкові пільги. Це суттєво витіснило авто з традиційними силовими установками з імпортного потоку. Водночас подальше збереження таких темпів виглядає малоймовірним через надлишкову пропозицію BEV на ринку.

Найменш динамічним залишається внутрішній ринок перепродажів, де обертаються автомобілі, придбані 5–20 років тому.

Частка бензинових авто тут навіть дещо зросла — до 43,2% (+0,6 в.п.), що пояснюється простішим та дешевшим обслуговуванням порівняно зі старими дизельними моделями. Дизель втратив позиції до 29,2% (–1,8 в.п.), а автомобілі з ГБО — до 21,2% (–0,9 в.п.). Популярність «газ-бензину» як основного способу економії поступово знижується.

Водночас навіть на внутрішньому ринку зростає частка електромобілів — до 4% (+1,7 в.п.). Це результат перепродажу електрокарів, імпортованих у попередні роки, які почали активніше змінювати власників усередині країни.

Додамо, у листопаді найпопулярнішими в Україні стали електромобілі, на частку яких припало 38,5% продажів нових авто. Минулого року цей показник був на рівні 12,8%.