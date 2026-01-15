Электрокары и гибриды вытесняют ДВС: как изменился авторынок Украины в 2025 году

Структура украинского авторынка в 2025 году существенно изменилась по сравнению с 2024-м. Самые динамичные трансформации произошли в сегментах новых авто и импорта подержанных машин, в то время как внутренний вторичный рынок остается относительно стабильным.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Сегмент новых автомобилей традиционно выступает индикатором будущих трендов, и именно здесь в 2025 году зафиксировано наиболее заметное смещение предпочтений покупателей.

Доля бензиновых автомобилей сократилась до 31,6% (-7,8 процентного пункта), а дизельных - до 17,5% (-8,0 п.п.). Совокупно традиционные ДВС потеряли почти 16 процентных пунктов рынка всего за один год.

Электромобили и гибриды вышли на доминирующие позиции. Доля электрокаров выросла до 28,6% (+13,7 п.п.), а гибридов – до 22,1%. Итого они сформировали 50,7% рынка новых авто.

Покупатель нового автомобиля все чаще оценивает не только стоимость горючего, но и полную стоимость владения, что особенно заметно в популярности японских гибридов. В то же время, открытым остается вопрос будущей ликвидности электромобилей китайских брендов, в частности BYD, которые активно покупались во время действия налоговых стимулов. Реальная ценность таких авто на вторичном рынке станет ясна через 3–5 лет.

В сегменте импорта подержанных автомобилей изменения оказались еще более радикальными, в значительной степени из-за фискальной политики.

Доля дизельных авто снизилась до 19,4% (-6,4 п.п.), бензиновых - до 42,3% (-4,4 п.п.). Электромобили же совершили настоящий рывок: их доля выросла до 30,3%, прибавив за год 12,3 процентного пункта. Фактически каждый третий подержанный легковой автомобиль, импортировавшийся в Украину в 2025 году, был электрическим.

В течение года рынок жил в режиме "успеть в НДС": покупатели и дилеры массово завозили подержанные Tesla, Nissan и другие электромобили, пока действовали налоговые льготы. Это существенно вытеснило автомобиль с традиционными силовыми установками из импортного потока. В то же время дальнейшее сохранение таких темпов выглядит маловероятным из-за избыточного предложения BEV на рынке.

Менее динамичным остается внутренний рынок перепродаж, где вращаются автомобили, приобретенные 5–20 лет назад.

Доля бензиновых автомобилей здесь даже несколько выросла — до 43,2% (+0,6 п.п.), что объясняется более простым и дешевым обслуживанием по сравнению со старыми дизельными моделями. Дизель потерял позиции до 29,2% (-1,8 п.п.), а автомобили с ГБО - до 21,2% (-0,9 п.п.). Известность «газ-бензина» как основного способа экономии постепенно снижается.

В то же время, даже на внутреннем рынке растет доля электромобилей — до 4% (+1,7 п.п.). Это результат перепродажи электрокаров, импортируемых в предыдущие годы, которые стали более активно менять владельцев внутри страны.

Добавим, в ноябре Самыми популярными в Украине стали электромобили, на долю которых пришлось 38,5% продаж новых автомобилей. В прошлом году этот показатель равнялся 12,8%.