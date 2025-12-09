Интерес к электромобилям падает: половина покупателей в мире снова выбирает двигатели внутреннего сгорания

Покупатели автомобилей во всем мире демонстрируют растущий интерес к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Как пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters, об этом свидетельствует отчет, опубликованный группой профессиональных услуг EY.

Смена потребительских приоритетов и политические маневры

Согласно данным EY, половина покупателей автомобилей в мире планируют приобрести автомобиль с ДВС в течение следующих 24 месяцев. Это на 13% больше по сравнению с 2024 годом.

В то же время преимущество электромобилей и гибридов снизилось до 14% и 16% соответственно. Руководитель практики EY Константин М. Галл объясняет это явление более медленным, чем ожидалось, переходом на электромобили.

Кроме того, 36% потенциальных покупателей EV пересматривают или откладывают свои планы из-за геополитических событий.

Президент США Дональд Трамп предложил сократить стандарты экономии топлива, а Европейский Союз может представить упрощенную версию плана постепенного отказа от ДВС до 2035 года.

Необходимость баланса

Этот тренд вызывает споры: автопроизводители призывают к более медленному сокращению ископаемого топлива, называя это "спасательным кругом" для отрасли, в то время как группы электротранспорта утверждают, что быстрый переход на электромобили необходим для сокращения выбросов CO2.

Западные политики ввели такие меры как импортные тарифы, чтобы защитить свои рынки от угрозы со стороны сильно субсидированных электромобилей Китая, но американские и европейские производители автомобилей также сталкиваются с конкуренцией со стороны китайских автомобилей с бензиновым двигателем на мировых рынках.

В ноябре самыми популярными в Украине стали электромобили, на долю которых пришлось 38,5% продаж новых авто. В прошлом году этот показатель равнялся 12,8%.