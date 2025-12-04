Акции резко выросли: европейский автопром отреагировал на инициативу Трампа о стандартах топлива

Акции европейских автопроизводителей резко выросли в начале торгов в четверг. Это произошло после того как президент США Дональд Трамп предложил сократить стандарты экономии топлива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Реакция рынка

На фоне новостей о потенциальном ослаблении экологических норм, что облегчит автопроизводителям выпуск бензиновых моделей, акции ключевых европейских концернов подскочили на 2,5–5% .

Администрация Трампа расценивает это изменение как способ снижения потребительских расходов в США.

Предложенные изменения призваны облегчить автопроизводителям выпуск и продажу традиционных автомобилей, что, по мнению Белого дома, должно сделать транспорт более доступным для американских потребителей.

Каков был рост акций

Акции Porsche подскочили более чем на 5%.

подскочили более чем на 5%. Акции Mercedes и Volvo Cars выросли почти на 4%.

и выросли почти на 4%. Renault прибавил 3,3%, а Stellantis (на Миланской и Парижской биржах) – примерно 2,7%.

Позиция автопроизводителей

Генеральный директор Stellantis Антонио Филоса заявил, что компания с нетерпением ждет сотрудничества с Национальной администрацией безопасности дорожного движения США.

Он подчеркнул необходимость "экологически ответственной политики, которая также позволит нам предложить нашим клиентам свободу выбора транспортных средств, которые они хотят, по ценам, которые они могут себе позволить".

В Volvo Cars отметили, что пока рано делать предположения о последствиях изменений в нормативных актах.

Хотя компания преследует амбициозную цель стать полностью электрической к 2040 году, ранее она уже заявляла, что в определенный момент планирует начать производство нескольких гибридов в США, один из которых ожидается в 2029 году.

Напомним, в июле крупнейший автопроизводитель Европы, компания Volkswagen, заявила об убытках в размере 1,3 миллиарда евро за первое полугодие 2025 года, вызванных импортными тарифами США.