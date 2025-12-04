Акції різко зросли: європейський автопром відреагував на ініціативу Трампа про стандарти палива

Акції європейських автовиробників різко зросли на початку торгів у четвер. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп запропонував скоротити стандарти економії палива.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Реакція ринку

На тлі новин про потенційне послаблення екологічних норм, що полегшить автовиробникам випуск бензинових моделей, акції ключових європейських концернів підскочили на 2,5–5%.

Адміністрація Трампа розцінює цю зміну як спосіб зниження споживчих витрат у США.

Запропоновані зміни покликані полегшити автовиробникам випуск і продаж традиційних автомобілів, що, на думку Білого дому, має зробити транспорт доступнішим для американських споживачів.

Яке було зростання акцій

Акції Porsche підскочили більш ніж на 5%.

підскочили більш ніж на 5%. Акції Mercedes та Volvo Cars зросли майже на 4%.

та зросли майже на 4%. Renault додав 3,3%, а Stellantis (на Міланській та Паризькій біржах) — приблизно 2,7%.

Позиція автовиробників

Генеральний директор Stellantis Антоніо Філоса заявив, що компанія з нетерпінням чекає на співпрацю з Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США.

Він підкреслив необхідність "екологічно відповідальної політики, яка також дозволить нам запропонувати нашим клієнтам свободу вибору транспортних засобів, які вони хочуть, за цінами, які вони можуть собі дозволити".

У Volvo Cars зазначили, що поки що рано робити припущення про наслідки змін у нормативних актах.

Хоча компанія має амбітну мету стати повністю електричною до 2040 року, раніше вона вже заявляла, що у певний момент планує розпочати виробництво кількох гібридів у США, один з яких очікується аж у 2029 році.

Нагадаємо, у липні найбільший автовиробник Європи, компанія Volkswagen, заявила про збитки в розмірі 1,3 мільярда євро за перше півріччя 2025 року, спричинені імпортними тарифами США.