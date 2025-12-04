Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Акції різко зросли: європейський автопром відреагував на ініціативу Трампа про стандарти палива

Акції європейських автовиробників
Акції європейських автовиробників підскочили на 2,5–5% / Depositphotos

Акції європейських автовиробників різко зросли на початку торгів у четвер. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп запропонував скоротити стандарти економії палива. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Реакція ринку 

На тлі новин про потенційне послаблення екологічних норм, що полегшить автовиробникам випуск бензинових моделей, акції ключових європейських концернів підскочили на 2,5–5%.

Адміністрація Трампа розцінює цю зміну як спосіб зниження споживчих витрат у США.

Запропоновані зміни покликані полегшити автовиробникам випуск і продаж традиційних автомобілів, що, на думку Білого дому, має зробити транспорт доступнішим для американських споживачів.

Яке було зростання акцій

  • Акції Porsche підскочили більш ніж на 5%.
  • Акції Mercedes та Volvo Cars зросли майже на 4%.
  • Renault додав 3,3%, а Stellantis (на Міланській та Паризькій біржах) — приблизно 2,7%.

Позиція автовиробників

Генеральний директор Stellantis Антоніо Філоса заявив, що компанія з нетерпінням чекає на співпрацю з Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США.

Він підкреслив необхідність "екологічно відповідальної політики, яка також дозволить нам запропонувати нашим клієнтам свободу вибору транспортних засобів, які вони хочуть, за цінами, які вони можуть собі дозволити".

У Volvo Cars зазначили, що поки що рано робити припущення про наслідки змін у нормативних актах.

Хоча компанія має амбітну мету стати повністю електричною до 2040 року, раніше вона вже заявляла, що у певний момент планує розпочати виробництво кількох гібридів у США, один з яких очікується аж у 2029 році.

Нагадаємо, у липні найбільший автовиробник Європи, компанія Volkswagen, заявила про збитки в розмірі 1,3 мільярда євро за перше півріччя 2025 року, спричинені імпортними тарифами США.

Автор:
Тетяна Бесараб