Інтерес до електромобілів падає: половина покупців у світі знову обирають двигуни внутрішнього згоряння

Покупці автомобілів у всьому світі демонструють зростаючий інтерес до автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Як пише Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters, про це свідчить звіт, опублікований групою професійних послуг EY.

Зміна споживчих пріоритетів та політичні маневри

Згідно з даними EY, половина покупців автомобілів у світі планують придбати автомобіль з ДВЗ протягом наступних 24 місяців. Це на 13% більше порівняно з 2024 роком.

Водночас перевага електромобілів та гібридів знизилася до 14% та 16% відповідно. Керівник практики EY Костянтин М. Галл пояснює це явище повільнішим, ніж очікувалося, переходом на електромобілі.

Крім того, 36% потенційних покупців EV переглядають або відкладають свої плани через геополітичні події.

Президент США Дональд Трамп запропонував скоротити стандарти економії палива, а Європейський Союз може невдовзі представити спрощену версію плану поступової відмови від ДВЗ до 2035 року.

Необхідність балансу

Цей тренд викликає суперечки: автовиробники закликають до більш повільного скорочення викопного палива, називаючи це "рятівним колом" для галузі, тоді як групи електротранспорту стверджують, що швидкий перехід на електромобілі необхідний для скорочення викидів CO2.

Західні політики запровадили такі заходи, як імпортні тарифи, щоб захистити свої ринки від загрози з боку сильно субсидованих електромобілів Китаю, але американські та європейські виробники автомобілів також стикаються з конкуренцією з боку китайських автомобілів з бензиновим двигуном на світових ринках.

Водночас у листопаді найпопулярнішими в Україні стали електромобілі, на частку яких припало 38,5% продажів нових авто. Минулого року цей показник був на рівні 12,8%.