Без электроэнергии остались потребители семи областей: где нет света

15 апреля в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Из-за непогоды без электроснабжения остается 7 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

В Минэнерго отметили, что сегодня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, оккупированную Запорожскую атомную электростанцию уже подключили к резервной линии "Ферросплавная-1". Блэкаут длился около полутора часов.