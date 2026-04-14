Включались генераторы: Запорожскую АЭС подключили к внешнему электропитанию

Оккупированную Запорожскую атомную электростанцию уже подключили к резервной линии "Ферросплавная-1". Блэкаут длился около полутора часов. В настоящее время станция Основная линия "Днепровская" остается отсоединенной с 24 марта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

Там напомнили, что 14 апреля со стороны временно оккупированной Запорожской АЭС было прекращено получение внешнего питания для обеспечения собственных нужд станции украинской энергосети.

В "Энергоатоме" отметили, что в результате непутевых действий российских окупантов ЗАЭС оказалась в блекауте. На станции автоматически запустилось 19 резервных дизель-генераторов. Через полтора часа внешнее электропитание ЗАЭС было восстановлено.

"Работа крупнейшего атомного объекта Европы под управлением российских захватчиков систематически представляет угрозу всему европейскому региону. С начала оккупации станция уже пережила 13 блекаутов и неоднократно оказывалась в условиях критического ограничения внешнего питания", - подчеркнули в компании.

Там добавили, что ЗАЭС получает электроэнергию через линию электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Основная линия – 750 кВ "Днепровская" – остается отсоединенной с 24 марта.

В "Энергоатоме" в очередной раз подчеркнули, что ЗАЭС должна как можно быстрее вернуться под контроль Украины и ее легитимного оператора, чтобы предотвратить развитие самого страшного сценария для всего европейского континента.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.