На ЗАЭС случился блекаут: без электроэнергии остались потребители шести областей

14 апреля в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения. Запорожская атомная электростанция сегодня утром в тринадцатый раз с начала российской оккупации потеряла все внешнее электроснабжение после отключения последней внешней линии электропередач.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Минэнерго сообщают, что из-за отключения одной из линий электропередачи Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее электроснабжение. Станция перешла на питание от дизель-генераторов. Причины отключения выясняются. Это уже 13-е полное обесточивание станции с начала полномасштабной войны.

Напомним, Запорожская АЭС потеряла связь с линией электропередачи "Днепровская" в конце марта.

В Минэнерго отметили, что сегодня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.