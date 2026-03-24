Запорожская АЭС потеряла линию питания: Гросси инициирует переговоры

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС сегодня лишилась связи с линией электропередачи "Днепровская" 750 кВ, оставшись зависимой от единой резервной линии внешнего питания.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство начинает переговоры с обеими сторонами по установлению локального прекращения огня для проведения ремонта поврежденной линии.

Команда МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации на Запорожской АЭС.

Ранее Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая была отключена 10 февраля.

МАГАТЭ уже ранее способствовало заключению временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередач, подключенных к ЗАЭС.

В январе МАГАТЭ сообщило о повторном подключении резервной линии "Ферросплавная-1" к оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу