Запорізька АЕС втратила лінію живлення: Гроссі ініціює переговори

Як пише Delo.ua, про це інформує глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Запорізька АЕС сьогодні втратила зв’язок із лінією електропередачі "Дніпровська" 750 кВ, залишившись залежною від єдиної резервної лінії зовнішнього живлення.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство розпочинає переговори з обома сторонами щодо встановлення локального припинення вогню для проведення ремонту пошкодженої лінії.

Команда МАГАТЕ продовжує моніторинг ситуації на Запорізькій АЕС.

Про ситуацію

Раніше Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції, щоб забезпечити необхідний ремонт резервної лінії електропередачі "Феросплавна-1", яка була відключена 10 лютого.

МАГАТЕ вже раніше сприяло укладенню тимчасових угод про припинення вогню, які дали змогу провести п'ять окремих ремонтних робіт на лініях електропередач, підключених до ЗАЕС.

У січні МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії "Феросплавна-1" до окупованої Запорізької атомної електростанції.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову баз