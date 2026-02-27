Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я в районі Запорізької АЕС

Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню для в районі Запорізької атомної електростанції, щоб забезпечити необхідний ремонт резервної лінії електропередачі "Феросплавна-1", яка була відключена 10 лютого.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі Х.

Зазначається, що за посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволило відновити резервне лінії електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1"для Запорізької атомної електростанції.

"Роботи з розмінування тривають для забезпечення безпечного доступу ремонтних бригад", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше МАГАТЕ звернулося до України та Росії з пропозицією тимчасового перемир’я в районі Запорізької АЕС.

МАГАТЕ вже раніше сприяло укладенню чотирьох тимчасових угод про припинення вогню, які дали змогу провести п'ять окремих ремонтних робіт на лініях електропередач, підключених до ЗАЕС.

У січні МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії "Феросплавна-1" до окупованої Запорізької атомної електростанції.

Тоді МАГАТЕ домоглося згоди України та Росії на локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.