МАГАТЕ звернулося до України та Росії з пропозицією тимчасового перемир’я в районі Запорізької АЕС: причина

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до РФ та України з пропозицією про тимчасове припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції. Це необхідно для оцінки пошкоджень та відновлення резервної лінії електропередачі "Феросплавна-1", яка була відключена 10 лютого.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що 10 лютого внаслідок військових дій було відключено резервну лінію електропередачі "Феросплавна-1". На даний момент ЗАЕС працює на єдиній магістральній лінії електропередачі, що залишилася, "Дніпровська", яка забезпечує всі необхідні функції ядерної безпеки.

Ця ситуація підкреслює постійну вразливість станції та постійні ризики для ядерної безпеки на тлі бойових дій.

"МАГАТЕ звернулося до обох сторін із пропозицією про припинення вогню, щоб забезпечити безпечну оцінку та усунення збитків", - наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що фахівці готові надати точний звіт про характер збитків та будь-який вплив на ядерну безпеку.

У МАГАТЕ нагадали, що раніше сприяли укладенню чотирьох тимчасових угод про припинення вогню, які дали змогу провести п'ять окремих ремонтних робіт на лініях електропередач, підключених до ЗАЕС.

У січні МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії "Феросплавна-1" до окупованої Запорізької атомної електростанції.

Тоді МАГАТЕ домоглося згоди України та Росії на локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.