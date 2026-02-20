Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

МАГАТЭ обратилось к Украине и России с предложением временного перемирия в районе Запорожской АЭС: причина

ЗАЭС
МАГАТЭ просит о временном прекращении огня для устранения ущерба на ЗАЭС / Энергоатом

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось в РФ и Украину с предложением о временном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции. Это необходимо для оценки повреждений и восстановления резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", отключенной 10 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что 10 февраля в результате военных действий была отключена резервная линия электропередачи "Ферросплавная-1". На данный момент ЗАЭС работает на единственной оставшейся магистральной линии электропередачи "Днепровская", которая обеспечивает все необходимые функции ядерной безопасности.

Эта ситуация подчеркивает постоянную уязвимость станции и постоянные риски ядерной безопасности на фоне боевых действий.

"МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку и устранение убытков", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что специалисты готовы предоставить точный отчет о характере ущерба и любом влиянии на ядерную безопасность.

В МАГАТЭ напомнили, что ранее способствовали заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередач, подключенных к ЗАЭС.

В январе МАГАТЭ сообщило о повторном подключении резервной линии "Ферросплавная-1" к оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Тогда МАГАТЭ добилось согласия Украины и России на   локальное прекращение огня   для ремонта резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.

Автор:
Светлана Манько