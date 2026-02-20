МАГАТЭ обратилось к Украине и России с предложением временного перемирия в районе Запорожской АЭС: причина

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось в РФ и Украину с предложением о временном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции. Это необходимо для оценки повреждений и восстановления резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", отключенной 10 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что 10 февраля в результате военных действий была отключена резервная линия электропередачи "Ферросплавная-1". На данный момент ЗАЭС работает на единственной оставшейся магистральной линии электропередачи "Днепровская", которая обеспечивает все необходимые функции ядерной безопасности.

Эта ситуация подчеркивает постоянную уязвимость станции и постоянные риски ядерной безопасности на фоне боевых действий.

"МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку и устранение убытков", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что специалисты готовы предоставить точный отчет о характере ущерба и любом влиянии на ядерную безопасность.

В МАГАТЭ напомнили, что ранее способствовали заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередач, подключенных к ЗАЭС.

В январе МАГАТЭ сообщило о повторном подключении резервной линии "Ферросплавная-1" к оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Тогда МАГАТЭ добилось согласия Украины и России на локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.