Украина и Россия договорились о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС

Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая была отключена 10 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

Отмечается, что при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволило восстановить резервную линию электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1" для Запорожской атомной электростанции.

"Работы по разминированию продолжаются для обеспечения безопасного доступа ремонтных бригад", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее МАГАТЭ обратилось к Украине и России с предложением временного перемирия в районе Запорожской АЭС.

МАГАТЭ уже ранее способствовало заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередач, подключенных к ЗАЭС.

В январе МАГАТЭ сообщило о повторном подключении резервной линии "Ферросплавная-1" к оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Тогда МАГАТЭ добилось согласия Украины и России на локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.