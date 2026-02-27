Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Россия договорились о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС / Википедия

Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая была отключена 10 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

Отмечается, что при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволило восстановить резервную линию электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1" для Запорожской атомной электростанции.

"Работы по разминированию продолжаются для обеспечения безопасного доступа ремонтных бригад", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее МАГАТЭ обратилось к Украине и России с предложением временного перемирия в районе Запорожской АЭС.

МАГАТЭ уже ранее способствовало заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередач, подключенных к ЗАЭС.

В январе МАГАТЭ сообщило о повторном подключении   резервной линии "Ферросплавная-1"   к оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Тогда МАГАТЭ добилось согласия Украины и России на   локальное прекращение огня   для ремонта резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.

Автор:
Светлана Манько