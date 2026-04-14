На ЗАЕС стався блекаут: без електроенергії залишилися споживачі шести областей

14 квітня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Запорізька атомна електростанція сьогодні вранці втринадцяте від початку російської окупації втратила все зовнішнє електропостачання після відключення останньої зовнішньої лінії електропередач.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

В Міненерго повідомляють, що внаслідок відключення однієї з ліній електропередачі Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електропостачання. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів. Причини відключення з’ясовуються. Це вже 13-те повне знеструмлення станції від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, Запорізька АЕС втратила зв’язок із лінією електропередачі “Дніпровська” наприкінці березня.

У Міненерго зауважили, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.