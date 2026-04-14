Вмикалися генератори: Запорізьку АЕС підключили до зовнішнього електроживлення

МАГАТЕ розробило план відновлення зовнішнього живлення Запорізької АЕС / Енергоатом

Окуповану Запорізьку атомну електростанцію вже підключили до резервної лінії "Феросплавна-1". Блекаут тривав близько півтори години. Наразі станцію Основна лінія "Дніпровська" залишається від’єднаною з 24 березня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба"Енергоатому".

Там нагадали, що 14 квітня з боку тимчасово окупованої Запорізької АЕС було припинено отримання зовнішнього живлення для забезпечення власних потреб станції з української енергомережі.

В "Енергоатомі" зауважили, що внаслідок недолугих дій російських окупантів ЗАЕС опинилася в блекауті. На станції автоматично запустилися 19 резервних дизель-генераторів. За півтори години зовнішнє електроживлення ЗАЕС було відновлено.

"Робота найбільшого атомного обʼєкту Європи під управлінням російських загарбників систематично становить загрозу для всього європейського регіону. Від початку окупації станція вже пережила 13 блекаутів та неодноразово опинялася в умовах критичного обмеження зовнішнього живлення", - підкреслили в компанії.

Там додали, що наразі ЗАЕС отримує електроенергію через лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна‑1". Основна лінія – 750 кВ "Дніпровська" – залишається від'єднаною з 24 березня.

В "Енергоатомі" у черговий раз наголосили, що ЗАЕС повинна якнайшвидше повернутися під контроль України та її легітимного оператора, щоб запобігти розвитку найстрашнішого сценарію для всього європейського континенту.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької  атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.

Автор:
Світлана Манько