Без електроенергії залишилися споживачі семи областей: де немає світла

15 квітня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Через негоду без електропостачання залишається 7 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

У Міненерго зауважили, що сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, окуповану Запорізьку атомну електростанцію вже підключили до резервної лінії "Феросплавна-1". Блекаут тривав близько півтори години.