Бизнес-акселератор Украинского католического университета запустил уже более 50-ти стартапов

За четыре года работы студенческий бизнес-акселератор Украинского католического университета IdeasLab помог запустить более 50 стартапов из 11 стран, уже привлекших почти $200 000 инвестиций. Об этом Delo.ua сообщили в университете.

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Отмечается, что за время своей работы IdeasLab провел семь акселерационных наборов и выпустил более 100 команд, из которых более 50 успешно реализовали стартапы. В общей сложности эти проекты уже привлекли почти $200 000 инвестиций.

"За все наборы мы собрали 661 заявку на участие из 77 университетов (11 стран с трех континентов). В рамках IdeasLab мы предоставляем молодым украинцам грантовое финансирование в размере $5000 для валидации идей стартапов, менторского наставничества (имеем 14 лекторов и 77 менторов с разным бэкграундом) и сообщества выпускников", — говорится в сообщении.

Кроме того, Украинский католический университет присоединился к сети стартап-акселераторов (стартап-школ). Университет планирует расширить доступ к образовательным и партнерским возможностям, в частности, в сотрудничестве с другими университетами, а также получить поддержку непосредственно от МОН и Фонда развития инноваций. Здесь убеждены, что это будет способствовать более эффективному развитию стартап-экосистемы в Украине.

"На сегодня в команду IdeasLab входят 5 человек от Ideas Center UCU: исполнительный директор Ideas Center UCU, программный менеджер IdeasLab, два менеджера по пиару и коммуникациям и ивент-менеджер", — рассказали в Украинском католическом университете.

В настоящее время IdeasLab финансируется при поддержке доноров Ideas Center УКУ. В то же время в университете надеются, что к масштабированию проекта присоединятся также Министерство образования и науки, Фонд развития инноваций и международные доноры.

Напомним, при университетах в Украине создают сеть стартап-школ, к которой уже присоединились 23 вуза.