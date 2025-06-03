Бізнес-акселератор Українського католицького університету запустив вже понад 50 стартапів

За чотири роки роботи студентський бізнес-акселератор Українського католицького університету IdeasLab допоміг запустити понад 50 стартапів з 11 країн, які вже залучили майже $200 000 інвестицій. Про це Delo.ua повідомили в університеті.

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Зазначається, що за час своєї роботи IdeasLab провів сім акселераційних наборів і випустив понад 100 команд, з яких більше ніж 50 успішно реалізували стартапи. Загалом ці проєкти вже залучили майже $200 000 інвестицій.

"За всі набори ми зібрали 661 заявку на участь з 77 університетів (11 країн з трьох континентів). В рамках IdeasLab, ми надаємо молодим українцям грантове фінансування у розмірі $5000 для валідації ідей стартапів, менторського наставництва (маємо 14 лекторів та 77 менторів з різним бекграундом) та спільноти випускників", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Український католицький університет приєднався до мережі стартап-акселераторів (стартап-шкіл). Університет планує розширити доступ до освітніх і партнерських можливостей — зокрема, у співпраці з іншими університетами — а також отримати підтримку безпосередньо від МОН і Фонду розвитку інновацій. Тут переконані, що це сприятиме ефективнішому розвитку стартап-екосистеми в Україні.

"Станом на зараз в команду IdeasLab входять 5 людей від Ideas Center UCU: виконавчий директор Ideas Center UCU, програмний менеджер IdeasLab, два менеджери з піару та комунікацій та івент-менеджер", — розповіли в Українському католицькому університеті.

Наразі IdeasLab фінансується за підтримки донорів Ideas Center УКУ. Водночас в університеті сподіваються, що до масштабування проєкту долучаться також Міністерство освіти і науки, Фонд розвитку інновацій та міжнародні донори.

Нагадаємо, при університетах в Україні створюють мережу стартап-шкіл, до якої вже долучилися 23 ВНЗ.