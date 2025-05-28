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Понад €3,5 млн для українських інновацій: 117 стартапів отримали гранти від Seeds of Bravery

стартап
117 стартапів отримали гранти від Seeds of Bravery / Мінцифри

117 українських стартапів отримали фінансування на загальну суму понад €3,5 мільйона в межах нової хвилі грантової програми Seeds of Bravery. Це найбільший раунд за кількістю учасників — до нього долучилися технологічні компанії з різних напрямів, зокрема в галузях біомедичних розробок, штучного інтелекту, енергетики та агротехнологій.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Залежно від проєкту, кожен стартап залучив від €25 000 до €50 000. Гранти спрямовані на розвиток інноваційних послуг, підприємництва, deep tech-інкубаторів, рішень для відбудови країни та масштабування технологій, що мають потенціал впливати на майбутнє.

Особлива увага приділяється проєктам, які пропонують технологічні рішення у сфері охорони здоров’я, енергетики, агросектору, а також ініціативам, які безпосередньо сприяють відновленню інфраструктури України.

Загалом понад 200 українських стартапів уже скористалися грантовою підтримкою від Seeds of Bravery. Адмініструє програму Український фонд стартапів, а фінансування забезпечує Європейська інноваційна рада.

Додамо, з 19 по 20 червня 2025 року в Амстердамі відбудеться одна з найвпливовіших технологічних подій Європи — The Next Web Conference (TNW), що об’єднує лідерів галузі, інвесторів, підприємців і фахівців з усього світу задля обміну ідеями, формування нових партнерств і визначення майбутнього технологій. Україна вперше офіційно візьме участь у конференції.

Автор:
Тетяна Гойденко