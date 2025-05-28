Более 3,5 млн евро для украинских инноваций: 117 стартапов получили гранты от Seeds of Bravery

117 украинских стартапов получили финансирование на общую сумму более 3,5 миллиона евро в рамках новой волны грантовой программы Seeds of Bravery. Это самый раунд по количеству участников — к нему присоединились технологические компании по разным направлениям, в частности в отраслях биомедицинских разработок, искусственного интеллекта, энергетики и агротехнологий.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В зависимости от проекта каждый стартап привлек от €25 000 до €50 000. Гранты направлены на развитие инновационных услуг, предпринимательства, deep tech-инкубаторов, решений для восстановления страны и масштабирования технологий, имеющих потенциал влиять на будущее.

Особое внимание уделяется проектам, предлагающим технологические решения в сфере здравоохранения, энергетики, агросектора, а также инициативам, непосредственно способствующим восстановлению инфраструктуры Украины.

В общей сложности более 200 украинских стартапов уже воспользовались грантовой поддержкой от Seeds of Bravery. Администрирует программу Украинский фонд стартапов, а финансирование обеспечивает Европейский инновационный совет.

Добавим, с 19 по 20 июня 2025 г. в Амстердаме состоится одно из самых влиятельных технологических событий Европы — The Next Web Conference (TNW), объединяющее лидеров отрасли, инвесторов, предпринимателей и специалистов со всего мира для обмена идеями, формирования новых партнерств и определения будущего технологий. Украина в первый раз официально примет участие в конференции.