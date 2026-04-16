Бизнес ожидает роста экономики, но риски войны остаются – НБУ

Украинский бизнес в I квартале 2026 года улучшил ожидания экономической активности. Компании прогнозируют рост производства и инвестиций, хотя среди ключевых рисков остается война, дефицит кадров и высокие цены на энергоносители.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Индекс деловых ожиданий вырос

В I квартале 2026 года украинский бизнес улучшил ожидания экономической активности на ближайший год. По результатам опроса руководителей компаний предприятия прогнозируют рост производства товаров и услуг, а также более оптимистично оценивают собственное развитие. В то же время инфляционные ожидания остались стабильными, а курсовые несколько выросли.

Индекс деловых ожиданий предприятий повысился до 105,8% по сравнению со 102,1% в предыдущем квартале. Наиболее заметное улучшение касалось инвестиций в технику, оборудование и строительные работы, а также ожиданий объемов реализации продукции.

Позитивные настроения по оживлению экономики зафиксированы в большинстве отраслей и регионов. Кроме того, второй квартал подряд уменьшается пессимизм бизнеса по количеству работников.

Основными факторами, сдерживающими развитие, остаются военные действия, дефицит квалифицированных кадров и высокие цены на энергоносители.

Макроэкономические ожидания

Бизнес улучшил прогнозы по объемам производства в Украине на ближайшие 12 месяцев: баланс ответов стал положительным и составил 0,6% против -1,8% раньше.

Наиболее оптимистичные оценки показывают предприятия энергетики, сельского хозяйства, промышленности и транспорта. В то же время, негативные ожидания сохраняются в сфере торговли и среди малых компаний.

Ожидаемая годовая инфляция осталась на уровне 11,1%. Наибольшее влияние на цены, по мнению бизнеса, оказывают военные риски, валютный курс и издержки производства.

Курсовые ожидания несколько ухудшились: бизнес прогнозирует курс на уровне 45 грн/доллар. Также впервые появился прогноз по евро — около 54 грн/евро через год.

Ожидания по собственному бизнесу

Компании стали менее пессимистичными по отношению к своему текущему состоянию и более оптимистичными по отношению к будущему. Ожидания финансово-экономического развития улучшились, а баланс ответов вырос до 2%.

Лучшие прогнозы имеют предприятия транспорта и связи, в то время как в строительстве и торговле ожидают стабильности без существенных изменений.

Бизнес также ожидает более активного роста продаж — как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Наибольший потенциал роста видят в промышленности и агросекторе.

Инвестиционная активность оживляется: компании планируют больше вкладывать в оборудование, а также в первый раз за год положительно оценивают перспективы строительных инвестиций.

Несмотря на это, ожидания привлечения иностранных инвестиций несколько снизились, хотя в целом остаются положительными.

Рынок труда постепенно стабилизируется: бизнес сокращает негативные прогнозы по занятости, хотя в отдельных отраслях еще ожидается уменьшение персонала.

Кредиты и финансирование

Спрос на заемные средства растет, но доля компаний, планирующих брать кредиты, почти не изменилась. В основном бизнес выбирает кредиты в гривне.

Главными барьерами остаются высокие процентные ставки и наличие альтернативных источников финансирования. Также возросло влияние валютных колебаний.

Оценки жесткости кредитных условий почти не изменились, а интерес к привлечению средств за границей несколько снизился.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано чуть более 1,8 миллиона физлиц – предпринимателей и 1,5 млн компаний.