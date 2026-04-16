Бізнес очікує зростання економіки, але ризики війни залишаються - НБУ

Український бізнес у І кварталі 2026 року покращив очікування щодо економічної активності. Компанії прогнозують зростання виробництва та інвестицій, хоча серед ключових ризиків залишаються війна, дефіцит кадрів і високі ціни на енергоносії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Індекс ділових очікувань зріс

У І кварталі 2026 року український бізнес покращив очікування щодо економічної активності на найближчий рік. За результатами опитування керівників компаній, підприємства прогнозують зростання виробництва товарів і послуг, а також більш оптимістично оцінюють власний розвиток. Водночас інфляційні очікування залишилися стабільними, а курсові — дещо зросли.

Індекс ділових очікувань підприємств підвищився до 105,8% порівняно зі 102,1% у попередньому кварталі. Найбільш помітне покращення стосувалося інвестицій у техніку, обладнання та будівельні роботи, а також очікувань щодо обсягів реалізації продукції.

Позитивні настрої щодо пожвавлення економіки зафіксовано в більшості галузей і регіонів. Крім того, другий квартал поспіль зменшується песимізм бізнесу щодо кількості працівників.

Основними факторами, що стримують розвиток, залишаються воєнні дії, дефіцит кваліфікованих кадрів і високі ціни на енергоносії.

Макроекономічні очікування

Бізнес покращив прогнози щодо обсягів виробництва в Україні на найближчі 12 місяців: баланс відповідей став позитивним і склав 0,6% проти -1,8% раніше.

Найбільш оптимістичні оцінки демонструють підприємства енергетики, сільського господарства, промисловості та транспорту. Водночас негативні очікування зберігаються у сфері торгівлі та серед малих компаній.

Очікувана річна інфляція залишилася на рівні 11,1%. Найбільший вплив на ціни, на думку бізнесу, мають воєнні ризики, валютний курс і витрати виробництва.

Курсові очікування дещо погіршилися: бізнес прогнозує курс на рівні 45 грн/долар. Також вперше з’явився прогноз щодо євро — близько 54 грн/євро через рік.

Очікування щодо власного бізнесу

Компанії стали менш песимістичними щодо свого поточного стану та більш оптимістичними щодо майбутнього. Очікування щодо фінансово-економічного розвитку покращилися, а баланс відповідей зріс до 2%.

Найкращі прогнози мають підприємства транспорту та зв’язку, тоді як у будівництві та торгівлі очікують стабільності без значних змін.

Бізнес також очікує активнішого зростання продажів — як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Найбільший потенціал зростання бачать у промисловості та агросекторі.

Інвестиційна активність пожвавлюється: компанії планують більше вкладати в обладнання, а також вперше за рік позитивно оцінюють перспективи будівельних інвестицій.

Попри це, очікування щодо залучення іноземних інвестицій дещо знизилися, хоча загалом залишаються позитивними.

Ринок праці поступово стабілізується: бізнес скорочує негативні прогнози щодо зайнятості, хоча в окремих галузях ще очікується зменшення персоналу.

Кредити та фінансування

Попит на позикові кошти зростає, але частка компаній, які планують брати кредити, майже не змінилася. Переважно бізнес обирає кредити у гривні.

Головними бар’єрами залишаються високі процентні ставки та наявність альтернативних джерел фінансування. Також зріс вплив валютних коливань.

Оцінки жорсткості кредитних умов майже не змінилися, а інтерес до залучення коштів за кордоном трохи знизився.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців та 1,5 млн компаній.