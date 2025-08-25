Запланована подія 2

Бизнес переходит на "е-Акциз": как компании готовят внедрение системы учета табака и алкоголя

е-акциз
Бизнес переходит на "е-акциз"

В Украине идет подготовка бизнеса к постепенному внедрению системы “е-Акциз” для учета табачных и алкогольных изделий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

О внедрении системы "е-Акциз"

"е-Акциз" - это система учета табачных и алкогольных изделий, которая поможет эффективнее бороться с теневым рынком.

Чтобы сделать переход на новую систему для бизнеса максимально комфортным, с апреля провели 12 встреч с представителями отрасли. На минувшей неделе вместе с Минфином и Налоговой службой состоялась встреча с производителями, импортерами и ритейлом, на которой обсудили планы по внедрению системы на первое полугодие 2026 года.

Планы внедрения "е-Акциза" на первую половину 2026 года:

  • Бизнесы равномерно переходят на электронные марки.
  • Дано дополнительное время на подготовку к полноценной работе с системой.
  • Продолжается сбор обратной связи, чтобы сделать "е-Акциз" еще более удобным и эффективным.

"Внедрение "е-Акциза" поможет государству не терять средства из-за теневого рынка табака и алкоголя. А также обеспечит прозрачность и контроль как со стороны государства, так и со стороны потребителя", - отмечают в пресс-службе.

О проекте

"е-Акциз" - это цифровая система, которая помогает бороться с теневым рынком табака и алкоголя. В 2023 году из-за неуплаты налогов на эти товары Украина потеряла более 30 миллиардов гривен.

Цель проекта – создать удобную информационно-коммуникационную платформу для отслеживания движения алкоголя и табака от производителя или импортера к конечному потребителю. В основе системы – электронные акцизные марки, которые обеспечивают прозрачность и контроль на каждом этапе.

Проект "е-Акциз" является комплексной цифровой реформой, позволяющей более эффективно бороться с нелегальной продукцией и увеличивать поступления в бюджет благодаря уплате акцизного налога.

Как будет работать электронная акцизная марка

Электронная система обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет обеспечивает следующие функциональные возможности:

  • генерировать серийные номера электронных марок;
  • будет формировать уникальные идентификаторы и электронные марки;
  • будет выполнять активацию, деактивацию и/или погашение электронных марок;
  • составление, внесение изменений и аннулирование акцизного электронного документа, в который вносятся сведения о перемещении продукции, которой нанесены графические элементы электронных марок.
Автор:
Ольга Опенько