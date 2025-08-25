Бізнес переходить на "е-Акциз": як компанії готують впровадження системи обліку тютюну та алкоголю

В Україні триває підготовка бізнесу до поступового впровадження системи “е-Акциз” для обліку тютюнових та алкогольних виробів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Про впровадження системи "е-Акциз"

"е-Акциз" — це система обліку тютюнових та алкогольних виробів, яка допоможе ефективніше боротися з тіньовим ринком.

Щоб зробити перехід на нову систему для бізнесу максимально комфортним, з квітня провели 12 зустрічей з представниками галузі. Минулого тижня разом із Мінфіном та Податковою службою відбулася зустріч із виробниками, імпортерами та ритейлом, на якій обговорили плани впровадження системи на перше півріччя 2026 року.

Плани впровадження "е-Акцизу" на першу половину 2026 року:

Бізнеси поступово переходять на електронні марки.

Надано додатковий час на підготовку до повноцінної роботи з системою.

Продовжується збір зворотного зв’язку, щоб зробити еАкциз ще зручнішим та ефективнішим.

"Упровадження "е-Акцизу" допоможе державі не втрачати кошти через тіньовий ринок тютюну та алкоголю. А також забезпечить прозорість і контроль як з боку держави, так і з боку споживача", - наголошують в пресслужбі.

Про проєкт

"е-Акциз" — це цифрова система, яка допомагає боротися з тіньовим ринком тютюну та алкоголю. У 2023 році через несплату податків на ці товари Україна втратила понад 30 мільярдів гривень.

Мета проєкту — створити зручну інформаційно-комунікаційну платформу для відстеження руху алкоголю та тютюну від виробника або імпортера до кінцевого споживача. В основі системи — електронні акцизні марки, які забезпечують прозорість і контроль на кожному етапі.

Проєкт "е-Акциз" є комплексною цифровою реформою, що дозволяє ефективніше боротися з нелегальною продукцією та збільшувати надходження до бюджету завдяки сплаті акцизного податку.

Як працюватиме електронна акцизна марка

Електронна система обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет забезпечує такі функціональні можливості: