Бизнес планирует поднять цены из-за подорожания горючего – опрос

Более половины украинских компаний готовятся к пересмотру стоимости своих товаров и услуг из-за скачка цен на топливо. Предприниматели отмечают, что логистические расходы стали критическим фактором, заставляющим отказываться от действующих прайсов для сохранения операционной стойкости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Согласно результатам опроса, 66% компаний уже ощутили влияние ценовых колебаний на свою деятельность.

Больше респондентов, а именно 76%, жалуются на рост логистических и транспортных расходов, а 45% зафиксировали увеличение себестоимости своей продукции или услуг.

Оценка роста издержек и финансовой устойчивости

Рост расходов в связи с изменениями на рынке горючего, по оценкам бизнеса:

21% компаний сообщили о росте расходов до 5%,

24% – на 5-10%,

27% – на 10-20%,

еще 4% – более 20%.

В то же время 24% респондентов либо считают, что оценивать последствия пока рано, либо еще не почувствовали роста расходов.

Изменения потребительских цен

На фоне ситуации на рынке горючего 20% опрошенных компаний-членов Ассоциации уже пересмотрели цены на товары или услуги, еще 37% рассматривают такой шаг. В то же время, 40% пока не планируют пересмотр цен, а 3% еще не определились.

В то же время сдерживать цены без переложения дополнительных расходов на потребителя 48% компаний смогут не дольше 1-2 месяцев:

23% – менее одного месяца,

25% – 1-2 месяца.

Еще 25% утверждают, что смогут удерживать текущий уровень цен 3-6 месяцев, а только 10% – более 6 месяцев. Для 17% респондентов оценить этот горизонт пока сложно.

Ожидание бизнеса от государства

Тем не менее бизнес демонстрирует определенную операционную устойчивость: более половины опрошенных (53%) заявили, что ситуация на рынке горючего пока не привела к серьезным сбоям в работе.

Только 8% компаний сообщили о существенных операционных сложностях, вызванных новой ценовой реальностью.

Предприниматели надеются на поддержку со стороны государства для стабилизации рынка. Среди главных ожиданий — гибкость в налоговой и акцизной политике, в частности, введение временных льгот в периоды резких скачков цен.

Также бизнес отмечает необходимость прозрачности рынка горючего и поддержки критических отраслей, где топливная составляющая является определяющей в формировании конечной стоимости товаров.

Напомним, мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине. Эксперты предупреждают: в ближайшие дни дизель на АЗС может составить 90–95 грн за литр.