Бизнес уже второй месяц положительно оценил собственную деловую активность: какие показатели апреля

налоги
В апреле бизнес сохранил положительные оценки результатов своей деятельности / Depositphotos

Украинский бизнес в апреле 2026 сохранил положительные оценки результатов своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком, составил 51,7 по сравнению с 52,7 в марте. Для сравнения, в апреле 2025 года этот показатель равнялся 49,4.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ по результатам опроса.

Факторы воздействия

Положительным оценкам второй месяц подряд способствовали следующие факторы:

  • устойчивая международная финансовая поддержка;
  • оживление потребительского спроса;
  • бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры и строительства дорог;
  • сезонный фактор.

Сдерживающее влияние на экономику оказали:

  • рост цен на горючее;
  • увеличение общих затрат;
  • разрушение производственных мощностей;
  • высокие курсовые и инфляционные ожидания;
  • дефицит обученных кадров.

Результаты по секторам

В отраслевом разрезе ситуация следующая:

  • строительство – сектор продемонстрировал самые высокие оценки: индекс вырос до 55,6 по сравнению с 55 в марте. Предприятия ожидают увеличения объемов строительства и новых заказов;
  • промышленность – оценки остались положительными на уровне 51,5 благодаря стабилизации в энергетике. Ожидается рост объемов производимой продукции и экспортных заказов;
  • торговля - индекс снизился до 50,8 по сравнению с 54 в марте из-за подорожания горючего. Компании ожидают уменьшение запасов товаров и снижение торговой маржи;
  • сфера услуг – показатель составлял 52 по сравнению с 52,8 в марте. Респонденты настроены на увеличение объемов предоставленных услуг и рост новых заказов.

В целом предприятия большинства отраслей прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию и услуги из-за удорожания сырья. Только в торговле ожидается замедление темпов роста стоимости закупок.

Ситуация на рынке труда остается неоднородной: строители и торговцы планируют увеличение численности работников, в то время как промышленность и сфера услуг имеют сдержанные прогнозы.

Напомним, в марте 2026 года украинский бизнес впервые за последние десять месяцев продемонстрировал положительные оценки своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 52,7 пункта по сравнению с 45,9 в феврале (в марте 2025 года – 51,8).

Автор:
Татьяна Ковальчук