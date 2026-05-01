Читати українською
Бизнес уже второй месяц положительно оценил собственную деловую активность: какие показатели апреля
Украинский бизнес в апреле 2026 сохранил положительные оценки результатов своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком, составил 51,7 по сравнению с 52,7 в марте. Для сравнения, в апреле 2025 года этот показатель равнялся 49,4.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ по результатам опроса.
Факторы воздействия
Положительным оценкам второй месяц подряд способствовали следующие факторы:
- устойчивая международная финансовая поддержка;
- оживление потребительского спроса;
- бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры и строительства дорог;
- сезонный фактор.
Сдерживающее влияние на экономику оказали:
- рост цен на горючее;
- увеличение общих затрат;
- разрушение производственных мощностей;
- высокие курсовые и инфляционные ожидания;
- дефицит обученных кадров.
Результаты по секторам
В отраслевом разрезе ситуация следующая:
- строительство – сектор продемонстрировал самые высокие оценки: индекс вырос до 55,6 по сравнению с 55 в марте. Предприятия ожидают увеличения объемов строительства и новых заказов;
- промышленность – оценки остались положительными на уровне 51,5 благодаря стабилизации в энергетике. Ожидается рост объемов производимой продукции и экспортных заказов;
- торговля - индекс снизился до 50,8 по сравнению с 54 в марте из-за подорожания горючего. Компании ожидают уменьшение запасов товаров и снижение торговой маржи;
- сфера услуг – показатель составлял 52 по сравнению с 52,8 в марте. Респонденты настроены на увеличение объемов предоставленных услуг и рост новых заказов.
В целом предприятия большинства отраслей прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию и услуги из-за удорожания сырья. Только в торговле ожидается замедление темпов роста стоимости закупок.
Ситуация на рынке труда остается неоднородной: строители и торговцы планируют увеличение численности работников, в то время как промышленность и сфера услуг имеют сдержанные прогнозы.
Напомним, в марте 2026 года украинский бизнес впервые за последние десять месяцев продемонстрировал положительные оценки своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 52,7 пункта по сравнению с 45,9 в феврале (в марте 2025 года – 51,8).