Бізнес вже другий місяць поспіль позитивно оцінив власну ділову активність: які показники квітня
Український бізнес у квітні 2026 року зберіг позитивні оцінки результатів своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, становив 51,7 порівняно з 52,7 у березні. Для порівняння, у квітні 2025 року цей показник був на рівні 49,4.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ за результатами опитування.
Фактори впливу
Позитивним оцінкам другий місяць поспіль сприяли такі фактори:
- стійка міжнародна фінансова підтримка;
- пожвавлення споживчого попиту;
- бюджетне фінансування відновлення інфраструктури та будівництва доріг;
- сезонний фактор.
Стримуючий вплив на економіку мали:
- зростання цін на пальне;
- збільшення загальних витрат;
- руйнування виробничих потужностей;
- високі курсові та інфляційні очікування;
- дефіцит кваліфікованих кадрів.
Результати за секторами
У галузевому розрізі ситуація наступна:
- будівництво — сектор продемонстрував найвищі оцінки: індекс зріс до 55,6 порівняно з 55 у березні. Підприємства очікують збільшення обсягів будівництва та нових замовлень;
- промисловість — оцінки залишилися позитивними на рівні 51,5 завдяки стабілізації в енергетиці. Очікується зростання обсягів виготовленої продукції та експортних замовлень;
- торгівля — індекс знизився до 50,8 порівняно з 54 у березні через здорожчання пального. Компанії очікують зменшення запасів товарів та зниження торговельної маржі;
- сфера послуг — показник становив 52 порівняно з 52,8 у березні. Респонденти налаштовані на збільшення обсягів наданих послуг та зростання нових замовлень.
Загалом підприємства більшості галузей прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію та послуги через подорожчання сировини. Лише у торгівлі очікують сповільнення темпів зростання вартості закупівель.
Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною: будівельники та торговці планують збільшення чисельності працівників, тоді як промисловість та сфера послуг мають стримані прогнози.
Нагадаємо, у березні 2026 року український бізнес уперше за останні десять місяців продемонстрував позитивні оцінки своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 52,7 пункту порівняно з 45,9 у лютому (у березні 2025 року – 51,8).