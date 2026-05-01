Бізнес вже другий місяць поспіль позитивно оцінив власну ділову активність: які показники квітня

Український бізнес у квітні 2026 року зберіг позитивні оцінки результатів своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, становив 51,7 порівняно з 52,7 у березні. Для порівняння, у квітні 2025 року цей показник був на рівні 49,4.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ за результатами опитування.

Фактори впливу

Позитивним оцінкам другий місяць поспіль сприяли такі фактори:

стійка міжнародна фінансова підтримка;

пожвавлення споживчого попиту;

бюджетне фінансування відновлення інфраструктури та будівництва доріг;

сезонний фактор.

Стримуючий вплив на економіку мали:

зростання цін на пальне;

збільшення загальних витрат;

руйнування виробничих потужностей;

високі курсові та інфляційні очікування;

дефіцит кваліфікованих кадрів.

Результати за секторами

У галузевому розрізі ситуація наступна:



будівництво — сектор продемонстрував найвищі оцінки: індекс зріс до 55 , 6 порівняно з 55 у березні. Підприємства очікують збільшення обсягів будівництва та нових замовлень;

— оцінки залишилися позитивними на рівні 51 , 5 завдяки стабілізації в енергетиці. Очікується зростання обсягів виготовленої продукції та експортних замовлень;

— індекс знизився до 50 , 8 порівняно з 54 у березні через здорожчання пального. Компанії очікують зменшення запасів товарів та зниження торговельної маржі;

— показник становив 52 порівняно з 52 , 8 у березні. Респонденти налаштовані на збільшення обсягів наданих послуг та зростання нових замовлень.

Загалом підприємства більшості галузей прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію та послуги через подорожчання сировини. Лише у торгівлі очікують сповільнення темпів зростання вартості закупівель.

Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною: будівельники та торговці планують збільшення чисельності працівників, тоді як промисловість та сфера послуг мають стримані прогнози.

Нагадаємо, у березні 2026 року український бізнес уперше за останні десять місяців продемонстрував позитивні оцінки своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 52,7 пункту порівняно з 45,9 у лютому (у березні 2025 року – 51,8).