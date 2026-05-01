Бізнес вже другий місяць поспіль позитивно оцінив власну ділову активність: які показники квітня

податки
У квітні бізнес зберіг позитивні оцінки результатів своєї діяльності / Depositphotos

Український бізнес у квітні 2026 року зберіг позитивні оцінки результатів своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, становив 51,7 порівняно з 52,7 у березні. Для порівняння, у квітні 2025 року цей показник був на рівні 49,4.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ за результатами опитування.

Фактори впливу

Позитивним оцінкам другий місяць поспіль сприяли такі фактори:

  • стійка міжнародна фінансова підтримка; 
  • пожвавлення споживчого попиту; 
  • бюджетне фінансування відновлення інфраструктури та будівництва доріг; 
  • сезонний фактор.

Стримуючий вплив на економіку мали:

  • зростання цін на пальне; 
  • збільшення загальних витрат; 
  • руйнування виробничих потужностей; 
  • високі курсові та інфляційні очікування; 
  • дефіцит кваліфікованих кадрів.

Результати за секторами

У галузевому розрізі ситуація наступна:

  • будівництво — сектор продемонстрував найвищі оцінки: індекс зріс до 55,6 порівняно з 55 у березні. Підприємства очікують збільшення обсягів будівництва та нових замовлень; 
  • промисловість — оцінки залишилися позитивними на рівні 51,5 завдяки стабілізації в енергетиці. Очікується зростання обсягів виготовленої продукції та експортних замовлень; 
  • торгівля — індекс знизився до 50,8 порівняно з 54 у березні через здорожчання пального. Компанії очікують зменшення запасів товарів та зниження торговельної маржі; 
  • сфера послуг — показник становив 52 порівняно з 52,8 у березні. Респонденти налаштовані на збільшення обсягів наданих послуг та зростання нових замовлень.

Загалом підприємства більшості галузей прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію та послуги через подорожчання сировини. Лише у торгівлі очікують сповільнення темпів зростання вартості закупівель.

Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною: будівельники та торговці планують збільшення чисельності працівників, тоді як промисловість та сфера послуг мають стримані прогнози.

Нагадаємо, у березні 2026 року український бізнес уперше за останні десять місяців продемонстрував позитивні оцінки своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 52,7 пункту порівняно з 45,9 у лютому (у березні 2025 року – 51,8).

Автор:
Тетяна Ковальчук