Более восьми миллионов гривен штрафов за август: где WIM обнаружила больше всего перегруженных фур

За август в государственный бюджет поступило 8,15 млн грн за нарушение весовых норм грузовиками. Больше всего таких случаев зафиксировано в трех областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

За этот месяц инспекторы "Укртрансбезопасности" вынесли 615 постановлений за нарушение весовых норм на общую сумму 8 134 500 грн.

Где фиксируют больше всего нарушений

Статистика выявленных случаев превышения допустимых параметров по регионам:

Хмельницкая область - 155 нарушений;

Киевская область - 93 нарушения;

Винницкая область - 71 нарушение.

Превышение весовых и габаритных норм грузовиками является одной из основных причин преждевременной порчи дорог и мостовых сооружений.

Как работает фиксация

Система осуществляет круглосуточный мониторинг движения тяжеловесного транспорта автоматически. Фиксация происходит по следующей схеме:

датчики, вмонтированные в дорожное покрытие, определяют вес машины при движении;

камеры фиксируют габариты, скорость и номерные знаки;

данные передаются центрам обработки Агентства восстановления и Укртрансбезопасности.

Напомним, за первое полугодие 2026 года автоматическая система габаритно-весового контроля WIM обеспечила более 37 млн. грн. поступлений в государственный бюджет. За шесть месяцев работы система зафиксировала наибольшее количество нарушений в Днепропетровской и Полтавской областях – по 204 случая, а также в Винницкой области – 180 случаев.