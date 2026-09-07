Понад вісім мільйонів гривень штрафів за серпень: де WIM виявила найбільше перевантажених фур

За серпень до державного бюджету надійшло 8,15 млн грн за порушення вагових норм вантажівками. Найбільше таких випадків зафіксували у трьох областях.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

За цей місяць інспектори "Укртрансбезпеки" винесли 615 постанов за порушення вагових норм на загальну суму 8 134 500 грн.

Де фіксують найбільше порушень

Статистика виявлених випадків перевищення допустимих параметрів за регіонами:

Хмельницька область — 155 порушень;

Київська область — 93 порушення;

Вінницька область — 71 порушення.

Перевищення вагових та габаритних норм вантажівками є однією з основних причин передчасного псування автошляхів та мостових споруд.

Як працює фіксація

Система здійснює цілодобовий моніторинг руху великовагового транспорту автоматично. Фіксація відбувається за такою схемою:

датчики, вмонтовані в дорожнє покриття, визначають вагу машини під час руху;

камери фіксують габарити, швидкість і номерні знаки;

дані передаються до центрів обробки Агентства відновлення та Укртрансбезпеки.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року автоматична система габаритно-вагового контролю WIM забезпечила понад 37 млн грн надходжень до державного бюджету. За шість місяців роботи система зафіксувала найбільшу кількість порушень у Дніпропетровській та Полтавській областях - по 204 випадки, а також у Вінницькій області - 180 випадків.