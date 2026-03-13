Запланована подія 2

Бразилия снижает налог на горючее, чтобы компенсировать рост цен на нефть

асс
Бразилия потратит $5,8 млрд на стабилизацию цен на заправках / Depositphotos

Правительство Бразилии разработало комплекс мер по защите внутреннего рынка от резкого удорожания энергоносителей на фоне конфликта с участием Ирана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Согласно указу, подписанному в четверг президентом Луисом Инасиу Луло да Силвой, федеральный налог, известный как PIS/Cofins, был снижен до нуля, поскольку эскалация конфликта с участием Ирана усиливает волатильность на международных энергетических рынках и грозит ростом внутренних цен на топливо.

Механизм снижения стоимости дизельного топлива

Основной упор правительственной программы сделан на сегменте дизельного топлива. Отмена двух федеральных налогов позволяет снизить затраты на 0,32 реала за литр.

Дополнительно вводится субсидия аналогичного размера для изготовителей и импортеров.

Общий эффект от этих решений должен обеспечить уменьшение цены на заправках на 0,64 реала за литр, что критически важно для стабилизации расходов на перевозку.

Для покрытия дефицита доходов, оцениваемого в 30 миллиардов реалов (5,8 миллиарда долларов США), правительство вводит временный налог на экспорт сырой нефти в размере 12%.

Министр финансов Фернандо Хаддад пояснил, что компании, получающие сверхдоходы от высоких мировых цен, должны внести свой вклад в защиту внутреннего потребителя.

Налоговые корректировки призваны предотвратить новый всплеск инфляции, поскольку февральские показатели роста потребительских цен превысили прогнозы. Власти усиливают контроль за энергетическим сектором, чтобы ограничить спекулятивное повышение стоимости продуктов питания и топлива.

Ожидается, что сдерживание цен на дизель поможет стабилизировать цены по всей цепочке поставок товаров.

Реакция фондового рынка

Объявление о внедрении экспортного налога привело к понижению котировок акций ведущих нефтяных компаний страны. В частности, падение зафиксировано в бумагах Prio, Brava и Petroreconcavo.

Также снизились показатели доходности государственной нефтяной компании Petrobras, поскольку рынок реагирует на ограничение доходов от экспортных операций.

Напомним, война в Иране влечет за собой беспрецедентные потрясения на рынках нефти, ударяя по 7,5% мировых поставок и еще большей части экспорта. Главным фактором нестабильности стало фактическое закрытие Ормузского пролива. Через эту артерию в прошлом году проходило 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов ежедневно, однако эти потоки сократились более чем на 90%.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 проведут экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможное совместное высвобождение нефти из стратегических резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).

Автор:
Татьяна Бессараб