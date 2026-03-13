Бразилія знижує податок на пальне, щоб компенсувати зростання цін на нафту

Уряд Бразилії розробив комплекс заходів для захисту внутрішнього ринку від різкого подорожчання енергоносіїв на фоні конфлікту за участю Ірану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Згідно з указом, підписаним у четвер президентомЛуїсом Інасіу Лулою да Сілвою, федеральний податок, відомий як PIS/Cofins, був знижений до нуля, оскільки ескалація конфлікту за участю Ірану посилює волатильність на міжнародних енергетичних ринках і загрожує зростанням внутрішніх цін на паливо.

Механізм зниження вартості дизельного палива

Основний акцент урядової програми зроблено на сегменті дизельного палива. Скасування двох федеральних податків дозволяє знизити витрати на 0,32 реала за літр.

Додатково запроваджується субсидія аналогічного розміру для виробників та імпортерів.

Загальний ефект від цих рішень має забезпечити зменшення ціни на заправках на 0,64 реала за літр, що є критично важливим для стабілізації витрат на перевезення.

Для покриття дефіциту доходів, який оцінюється у 30 мільярдів реалів (5,8 мільярда доларів США), уряд запроваджує тимчасовий податок на експорт сирої нафти у розмірі 12%.

Міністр фінансів Фернандо Хаддад пояснив, що компанії, які отримують надприбутки від високих світових цін, мають зробити свій внесок у захист внутрішнього споживача.

Податкові коригування покликані запобігти новому сплеску інфляції, оскільки лютневі показники зростання споживчих цін перевищили прогнози. Влада посилює контроль за енергетичним сектором, щоб обмежити спекулятивне підвищення вартості продуктів харчування та палива.

Очікується, що стримування цін на дизель допоможе стабілізувати ціни по всьому ланцюжку постачання товарів.

Реакція фондового ринку

Оголошення про запровадження експортного податку призвело до зниження котирувань акцій провідних нафтових компаній країни. Зокрема, падіння зафіксовано у паперах Prio, Brava та Petroreconcavo.

Також зменшилися показники прибутковості державної нафтової компанії Petrobras, оскільки ринок реагує на обмеження доходів від експортних операцій.

Нагадаємо, війна в Ірані спричиняє безпрецедентні потрясіння на ринках нафти, вдаряючи по 7,5% світових поставок та ще більшій частині експорту. Головним фактором нестабільності стало фактичне закриття Ормузької протоки. Через цю артерію минулого року проходило 20 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів щодня, проте наразі ці потоки скоротилися більш ніж на 90%.

Раніше повідомлялося, що міністри фінансів країн G7 проведуть екстрену зустріч у понеділок, щоб обговорити можливе спільне вивільнення нафти зі стратегічних резервів, координованих Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).