Бывший посол Германии возглавит должность бизнес-омбудсмена в Украине: что известно об Анке Фельдгузен

Кабинет министров Украины согласовал назначение Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена, распоряжение вступает в силу 1 февраля 2026 года. Ранее Фельдгузен с июля 2019 по июль 2023 занимала должность посла Германии в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует распоряжение на сайте правительства.

"Утвердить решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 25 ноября 2025 года о назначении Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена", - говорится в распоряжении №9 от 7 января, которое вступает в силу с 1 февраля 2026 года.

С 2021 года должность бизнес-омбудсмана занимает Роман Ващук, его четырехлетняя каденция заканчивается в январе. Он заменил на этой позиции эксмера Варшавы Марчина Свенчицкого, который был назначен бизнес-омбудсменом в 2019 году.

Что известно о Фельдгузене

Анка Фельдгузен – немецкая дипломатка с многолетним опытом в области внешней политики и международных отношений. С начала 1990-х годов она работает в МИД Германии, занимала разные должности в Германии, Украине, на Кубе и в структурах ЕС. Свободно владеет украинским языком.

В 2019-2023 годах Фельдгузен была чрезвычайной и полномочной посолкой Германии в Украине. После завершения дипломатической миссии в 2023 году возглавила направление гражданской кризисной превенции и стабилизации в Федеральном министерстве иностранных дел Германии.

О Совете бизнес-омбудсмена

Совет бизнес-омбудсмена (РБО) был создан в 2014 году в рамках Украинской антикоррупционной инициативы и действует с 2015 года как независимый консультативно-совещательный орган Кабинета министров. В команду СБУ входят более 30 специалистов, а миссия совета — содействовать прозрачной бизнес-среде, рассматривая жалобы компаний на нарушение или коррупцию чиновников.

СБУ выступает нейтральным внесудебным механизмом для диалога между бизнесом и властью. Финансирование обеспечивается через многосторонний донорский счет ЕБРР, к которому присоединились Австрия, Дания, ЕС, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания и США.

Автор:
Ольга Опенько